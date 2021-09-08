Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления омега-кислот

Заведующая кардиологическим отделением Клинико-диагностического центра МЕДСИ Зубайдат Мусаева рассказала, какую опасность может нести чрезмерное потребление жирных омега 3-6 и 9 кислот. Они необходимы организму, чтобы регулировать давление, работу мозга и сердца, пишут «Известия».

Наибольшей биологической активностью обладает омега-3 кислота. Из них образуются эйкозаноиды — это высокоактивные биологические соединения. Они выполняют очень важную функцию в организме человека, регулируют артериальное давление, воспалительные процессы, защищают сосудистую стенку за счёт усиления выведения холестерина из организма, участвуют в профилактике атеросклероза, обладают антиаритмическим действием, — рассказала врач.

Три вида кислот, которые входят в состав омега-3, являются идеальной пищей для мозга и сердца, делают кровь более жидкой, заставляют быстро и ритмично биться сердце, а мозг — работать более чётко. Молекулы омега-6 и омега-9 также необходимы организму, но принимать отдельно их не нужно, так как они в достаточном количестве поступают вместе с пищей.

А вот препараты с содержанием омега-3 кислот рекомендуем принимать отдельно. Содержание кислот должно быть в одной капсуле не менее 950 мг, поэтому желательно обращать внимание, какое содержание этих кислот указано на упаковке препарата. Употреблять нужно по 1 капсуле 1 раз в день утром, сразу после еды. Прием 3 месяца, перерыв 1 месяц, — отметила кардиолог.

Переизбыток же омега-6 в организме начинает выполнять прямо противоположную функцию. Он делает кровь гуще, замедляет обменные процессы, провоцирует развитие воспалений и опухолей. У женщин начинаются мигрени, могут усилиться боли во время менструального цикла, появиться полипы.

По словам доктора, избыток омега-6 кислот в организме среднестатистического россиянина с учётом его питания неминуем.

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