Вице-спикер ГД назвала «нелогичный» закон, который работает только в семье Вице-спикер ГД Кузнецова: человек становится сильнее, когда посвящает себя семье

Человек становится сильнее, когда отдает себя и свои ресурсы семье, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова корреспонденту NEWS.ru на пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Она назвала этот закон нелогичным, но весьма эффективным.

Еще один секрет есть, который, скажем так, отчасти лежит на поверхности. Семья — это то, что делает тебя сильнее, когда отдаешь. Вот этот закон природы, который, казалось бы, противоречивый, нелогичный, работает на все 300%, когда мы говорим о семье. Человек становится сильнее, открывая в себе новые возможности, — поделилась парламентарий.

Она также обратила внимание, что для создания крепкой семьи необходимо прикладывать усилия. При этом главным ее двигателем являются дети.

Ранее актер Федор Добронравов рассказал, что секрет семейного счастья заключается в том, чтобы делать только лучшее для своего любимого человека. Он напомнил: не стоит действовать только в своих интересах. Вместе с этим артист подчеркнул, что если что-то не устраивает в отношениях, то это нужно исправлять и делать лучше.