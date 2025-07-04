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04 июля 2025 в 15:38

На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху

Профессор Орсини назвал ошибкой Зеленского стать президентом без нужного опыта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/Pool/dts/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допустил несколько серьезных просчетов, которые привели страну к кризису, заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини. Одним из них, пишет он в статье для IL Fatto Quotidiano, стало решение возглавить страну, не имя необходимого опыта.

Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике, — подчеркнул социолог.

Второй ошибкой Орсини назвал непонимание изменчивости внешней политики США, которая зависит от взглядов действующего президента. Третьим просчетом стало то, что Зеленский недооценил военную мощь России и ее альянс с Китаем, добавил профессор. Кроме того, Зеленский поверил пропаганде НАТО о скорой изоляции России, которой так и не случилось — по мнению социолога, это четвертый просчет украинского лидера.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинскому руководству во главе с президентом Владимиром Зеленским пришло время смириться с тем, что Киев не сможет вернуть потерянные территории. По его словам, Зеленский продолжает выдавать желаемое за действительное.

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