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04 июля 2025 в 15:59

Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки

Военэксперт Кнутов: лазерная установка России уничтожит украинские дроны «Лютый»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лазерная установка проекта «Посох» от российских производителей способна уничтожать украинские беспилотники «Лютый», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что демонстрация возможностей лазера подтвердила его эффективность против дронов-мишеней и дронов-камикадзе.

Насколько лазерная установка РФ эффективна, было продемонстрировано на примере поражения дронов-мишеней самолетного типа, а также дронов-камикадзе. При плохой погоде лазер не применяется. В условиях плохой видимости ему придается вторая машина, на которой располагается крупнокалиберный пулемет или зенитная пушка. Такой тип лазера я видел в свое время на форуме «Армия-2021». Бронеавтомобиль предназначался для размещения лазера и командного пункта, а вторая машина — для размещения зенитной пулеметной установки. Сочетание этих двух средств поражения позволяет гарантированно уничтожать цели в ближнем бою либо прикрывать какие-то объекты от налетов дронов самолетного типа, например БПЛА «Лютый», — пояснил Кнутов.

По его словам, новый лазерный комплекс РФ оснащен уникальным радиолокатором с круговым обзором, который обнаруживает цели без вращения антенны. Также он добавил, что дальность действия лазера оценивается в 1,5–2 км, однако его точное название пока остается засекреченным.

Особенность лазерной установки РФ заключается в том, что радиолокатор комплекса обнаруживает цели, чтобы можно было навести лазер. Этот локатор уникален, он имеет возможность обзора в 360 градусов в режиме онлайн. При этом там нет вращения антенны, а одновременно идет облучение всего пространства вокруг. Также он видит все, что находится над ним. Если мы говорим о самом боевом лазере, то его продемонстрировали, но название не было опубликовано, то есть оно закрытое. Дальность действия лазера, вероятно, составляет 1,5–2 км, — резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что лазерная установка проекта «Посох» в ходе испытаний на одном из полигонов на северо-западе России уничтожила FPV-дрон за секунду. Установка предназначена для защиты критической инфраструктуры от БПЛА. Ее мощность с системой наведения составила 3 кВт, но уже имеется версия мощностью 80 кВт для защиты объектов критической и промышленной инфраструктуры.

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