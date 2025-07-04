В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки

Родным пенсионерки, которая погибла при атаке БПЛА в поселке Долотинка Ростовской области, окажут материальную помощь, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. Он отметил, что женщина работала с детьми всю жизнь, с 1970-х годов была воспитателем в школе-интернате, многие годы занимала должность заведующей в детском саду.

Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну. Мы окажем родным и близким всю необходимую материальную помощь и поддержку, — написал Слюсарь.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В поселке Долотинка Миллеровского района упавший БПЛА повредил двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате удара обрушилась плита перекрытия, погибла женщина. Из разрушенного здания были эвакуированы 20 жителей. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы и глава района.

Кроме того, в ростовских Шахтах на фоне атаки Вооруженных сил Украины была отключена трансформаторная подстанция. Врио губернатора отметил, что без света остались шесть тысяч жителей. Слюсарь уточнил, что в нескольких домах повреждены окна, но пострадавших людей нет. Для обезвреживания обломков БПЛА на место ЧП вызвана бригада саперов.