Избиение сотрудника «Победы» бойцом MMA в Пулково попало на видео

Момент избиения сотрудника авиакомпании «Победа» в петербургском аэропорту Пулково попало на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Mash на спорте», видно, как боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов нападает на мужчину в желтой жилетке и наносит ему несколько ударов по лицу с левой руки.

Инцидент произошел 25 июля, когда мужчина ожидал свой самолет из Северной столицы в Калининград. По словам очевидцев, он был нетрезв — кричал и вел себя вызывающе. Сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, но в итоге был госпитализирован с переломом челюсти.

Ранее сообщалось о нападении на российского бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. По предварительным данным, двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда спортсмен выходил из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Спортсмен, получивший около пяти ранений в области плеча, кисти и груди, перенес операцию в махачкалинской больнице.

До этого жителя Кудрово и профессионального бойца ММА арестовали по решению суда за серию нападений. Как отметили в прокуратуре Ленинградской области, обвиняемый уже имел судимости. В апреле он выстрелил по автобусу ПАЗ из салона автомобиля, а в июне ударил кулаком в голову мужчине и женщине.