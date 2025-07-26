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26 июля 2025 в 20:29

«Игра без правил»: армия Камбоджи «промахнулась» мимо Таиланда

Тайский генерал Сувари: Камбоджа ударила по Лаосу вместо Таиланда

Фото: Sovannara/Xinhua/Global Look Press

Камбоджийские дальнобойные снаряды долетели до территории Лаоса, сообщил глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. По его словам, которые передает издание Sanook, произошедшее не похоже на случайность, поскольку крайне трудно так сильно промахнуться.

Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов, — подчеркнул Сувари.

Согласно заявлению Минобороны Лаоса, на территорию государства упало не менее 10 снарядов, предположительно выпущенных армией Камбоджи. Они приземлились в провинции Чампасак и поразили не только военные форпосты, но и дома мирных жителей. Предварительно, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены таиландской морской пехотой. После столкновения с противником военнослужащие Таиланда начали операцию по спасению жителей из района, который подвергся нападению камбоджийских войск.

До этого стало известно, что в результате атаки тайской армии на приграничную провинцию Поусат в Камбодже погибли по меньшей мере 13 человек, более 70 человек получили ранения. Среди погибших — пять военнослужащих королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц.

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Лаос
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