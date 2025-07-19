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19 июля 2025 в 14:55

В Ростовской области после атаки БПЛА восстановили электричество

Слюсарь: штатное электроснабжение в Ростовской области полностью восстановлено

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в Ростовской области после отключения, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, сначала энергослужбы РЖД возобновили подачу напряжения на одну из подстанций. Это в свою очередь позволило компании «Донэнерго» восстановить электроснабжение в микрорайоне Лиховской.

Штатное электроснабжение восстановлено полностью. Бригады энергетиков остаются в готовности. Ночью энергетики восстановили снабжение для всех пяти населенных пунктов, — подчеркнул Слюсарь.

Также он отметил, что движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто, постепенно восстанавливается график. Людям, которые ожидают движения поездов, раздают воду и оказывают всю необходимую помощь, резюмировал врио главы региона.

Ранее сообщалось, что сотрудница станции Лихая в Ростовской области была ранена в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей, угрозы для ее жизни нет. Пострадавшую перевезли из больницы Каменск-Шахтинского в клинику в Ростове-на-Дону.

Ростовская область
электроснабжение
Юрий Слюсарь
беспилотники
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