В РЖД раскрыли судьбу работницы станции, пострадавшей из-за БПЛА

Сотрудница станции Лихая в Ростовской области была ранена в результате падения обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе РЖД. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей, угрозы для ее жизни нет. Пострадавшую перевезли из больницы Каменск-Шахтинского в клинику в Ростове-на-Дону.

В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области пострадала дежурная по станции Лихая, — говорится в сообщении.

Ранее из-за ЧП в Ростовской области более десятка поездов по направлению в Крым и из него были задержаны в пути следования. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию в регионе под личный контроль. Для координации работы по восстановлению движения составов был организован оперативный штаб.

Позднее в РЖД объявили, что движение электропоездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области было восстановлено. В настоящее время составы курсируют по обоим путям с использованием электротяги. Железнодорожники постепенно отправляют задержанные составы и восстанавливают график движения.