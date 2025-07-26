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26 июля 2025 в 21:10

Украинцы отказали эвакуированным с 45 домашними животными

В Винницкой области отказались принять семью с 45 кошками и собаками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители села в Винницкой области Украины отказались принимать семью, которая была эвакуирована из Красноармейска, сообщает украинское издание «Страна.ua». Причиной отказа они назвали наличие 45 домашних животных.

Приехали с 11 собаками и 34 котами, — пишет издание.

Ранее назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал жителей Краматорска эвакуироваться. По его словам, обстановка в городе становится сложнее день ото дня.

До этого появилась информация, что Театр кошек Юрия Куклачева пополнился тремя новыми артистами — котами, спасенными из зоны СВО. Животных эвакуировали военные и волонтеры из зон боевых действий в Курской области и ДНР. В ближайшее время дрессировщики театра оценят их артистические способности и определят, кто из новых подопечных сможет выступать на сцене.

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