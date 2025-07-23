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23 июля 2025 в 17:22

Жителей подконтрольного ВСУ Краматорска призвали эвакуироваться

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителям Краматорска следует эвакуироваться из города, сообщил глава военной администрации подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики Вадим Филашкин в эфире украинского телемарафона. По его словам, обстановка в районе становится сложнее день ото дня.

В Краматорске сейчас находится около 53 тысячи жителей. Выезжайте, потому что <...> обстановка с каждым днем становится все сложнее, — заявил Филашкин.

Ранее он сообщал, что украинские власти расширили зону принудительного отселения в подконтрольной им части ДНР — эвакуация была объявлена в Дружковской, Лиманской и ряде других общин. Решение связано с приближением линии боевых действий. До этого эвакуация коснулась жителей двух населенных пунктов возле Покровска, где продолжаются активные боестолкновения.

До этого стало известно, что российские войска начали готовиться к наступлению на Новоэкономическое в ДНР. Как сообщал военкор Александр Коц, после успешного взятия села Михайловка группировка «Центр» сосредоточится на этом направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Россия
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Украина
эвакуация
Краматорск
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