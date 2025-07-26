Испанию призвали объясниться за высадку еврейских детей из самолета МИД Франции потребовал от Испании объясниться за снятие с рейса еврейского хора

Министерство иностранных дел Франции потребовало разъяснений от Испании в связи со снятием с рейса авиакомпании Vueling группы подростков-евреев с французским гражданством, которые являются участниками хора. Из самолета было высажено примерно 50 человек, в основном несовершеннолетних, которые возвращались с каникул, отмечается в коммюнике ведомства.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре с гендиректором авиакомпании Vueling Каролиной Мартиноли сообщил ей о сильном волнении, вызванном произошедшим, — подчеркнули в коммюнике.

Министр потребовал, в частности, выяснить, не подвергались ли подростки дискриминации из-за своей религии. Тот же вопрос он задал послу Испании во Франции. Мартиноли в свою очередь заверила, что проводится внутреннее расследование, его результаты будут доведены до сведения французских и испанских властей.

Ранее сообщалось, что пассажира сняли с рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines за оскорбление граждан Турции. По словам очевидцев, мужчина назвал турок уничижительным словом, что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила россиянина в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.