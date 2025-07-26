Жителей российского города будут оповещать о БПЛА необычным способом В Воронеже об атаке дронов начнут предупреждать водоматы

Власти Воронежа апробируют систему оповещения об угрозе атаки беспилотников ВСУ через автоматы с водой, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на городскую администрацию. Испытания пройдут 28 июля в жилом массиве «Олимпийский».

В случае угрозы атаки беспилотников водомат начнет издавать звук сирены, а на его экране появится надпись «Внимание всем!». В городской администрации пояснили, что после теста оценят эффективность метода и решат, стоит ли распространить его на другие районы.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области усилят меры безопасности в Финском заливе и в воздушном пространстве. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, решения были приняты по итогам заседания оперативного штаба.

В ночь на 26 июля дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 54 украинских беспилотника над Россией. По данным Минобороны РФ, больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников уничтожено над Ростовской областью.