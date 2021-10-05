Газманов рассказал о вечеринке у Пугачёвой, пошутив об устроенном дебоше

Народный артист России Олег Газманов рассказал о недавнем визите в гости к Алле Пугачёвой и Максиму Галкину. Как сообщает «КП», певец пошутил о кутеже на вечеринке «с виски и массажистками».

По словам музыканта, он оказался в замке Примадонны впервые и там было много интересного. Он заявил, что в подвале «замка» помещение для дискотек, там все и отрывались с детьми и внуками.

Аллочка Борисовна пригласила всех наставников шоу «Голос. 60+», - поведал Газманов, добавив, что на вечеринке были Лайма Вайкуле, Валера Леонтьев, Стас Намин... Выпили бочку виски, сломали столы, покрушили телевизоры... Девчонок ещё вызвали для массажа! — сообщил Газманов на полном серьёзе.

И тут же добавил, что это была шутка. Гости вели себя прилично и все имущество Пугачевой и Галкина осталось в сохранности.

Ранее Валерий Леонтьев, который стал одним из членов жюри обновлённого проекта «Голос 60+», поделился своими впечатлениями о судействе.