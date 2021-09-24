«Мы злодействуем»: Леонтьев рассказал о судействе на проекте «Голос 60+»

Валерий Леонтьев, которые стал одним из членов жюри обновлённого проекта «Голос 60+», поделился своими впечатлениями о судействе. Певец в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал это «невесёлой историей».

По словам артиста, он слишком серьёзно относится к желанию людей выступить и очень сопереживает им.

Мне тяжело отказывать, говорить «нет» людям, которые пришли не прорываться в профессию. Они же просто хотят исполнить давнюю мечту, хотят, чтобы внуки, дети их по телевизору увидели. А приходится говорить «нет». Мы — жюри — злодействуем, — поделился эмоциями 72-летний певец.

Вместе с Леонтьев в жюри сидят Лайма Вайкуле, Стас Намин и Олег Газманов. Они тоже судят способности пенсионеров в новом музыкальном конкурсе. Самому Леонтьеву нелегко далось решение быть членом жюри в проекте на федеральном телеканале. Он практически не входит из дома и забросил светскую жизнь.

Семь месяцев валялся на диване, произошел процесс одичания. Меня позвали в гости, а я боялся туда идти. Не знал, что нужно сказать, как поддерживать разговор. Я позвонил и заявил: «Можно я 20 минут посижу, а потом прилягу?». Это валяние — самый благоприятный режим, — с юмором рассказал о себе певец.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев пропал с глаз публики из-за проблем со здоровьем. Издание KP.RU выяснило, что 72-летний артист восстанавливается после двух серьёзных операций.