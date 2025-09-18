Быстрый путь к признанию: станет ли Куртукова заслуженной артисткой России

Заслуженный, а тем более народный артист — это звучит гордо. Как ни крути, присвоение звания подчеркивает, что его обладатель талантлив и не зря трудился в сфере искусства. Недавно почетную награду предложили отдать певице Татьяне Куртуковой, о которой узнали миллионы людей по всему миру благодаря песне «Матушка-земля». Кто выступил с такой инициативой и действительно ли молодой артистке светит столь почетное звание — читайте в материале NEWS.ru.

Кто предложил присвоить звание Куртуковой

Куртукова достойна звания заслуженной артистки России за вклад в развитие отечественной музыкальной сцены, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий пообещал направить соответствующее обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он добавил, что в 2013 году уже выступал с просьбой присвоить звание народной артистки певице Валерии и тогда она его получила.

«Считаю, что Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение. Напомню, что я депутат шестого, седьмого и восьмого созывов. Я обращался в адрес министра культуры с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста певице Валерии. Ей присвоили это звание в 2013 году. Поэтому и в отношении Куртуковой я готов подписаться под этой инициативой как депутат Государственной думы и направить соответствующее ходатайство министру культуры», — сказал Свинцов.

Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Достойна ли певица такой награды

Всего один хит может помочь Куртуковой получить звание заслуженного артиста, поделился мнением музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что трек «Матушка-земля» стал популярен не только в России, но и за рубежом. Если правительство или президент Владимир Путин посчитают, что Куртукова внесла большой вклад в прославление российской культуры, они действительно могут распорядиться о награждении. И при этом стоит отметить, что артистка стала звездой российской эстрады не так давно.

«Существуют определенные правила. Артист должен отработать не менее 20 лет в культуре или на эстраде, чтобы получить звание заслуженного артиста. Либо исполнителю могут присвоить награду по распоряжению правительства или президента. Если посчитают, что Куртукова внесла большой вклад в прославление российской культуры за границей с песней „Матушка“, ей действительно могут присвоить звание», — объяснил Рудченко.

Продюсер отметил, что Куртукова — не первая артистка в истории, кто может получить награду, не проработав на сцене 20 лет. Так, например, в 2024 году Путин подписал указ о присвоении певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) звания заслуженного артиста Российской Федерации. Хотя поворотный момент в карьере молодого исполнителя произошел в 2021 году.

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, напротив, считает, что исполнительнице хита «Матушка-земля» еще рано присваивать столь почетное звание. По его словам, подобные награды должны присуждаться артистам за многолетние заслуги, а не за сиюминутный успех.

«Я соглашусь, что в репертуаре Куртуковой песня „Матушка-земля“ — это, во-первых, ее визитная карточка, во-вторых, это действительно достойная, хорошая композиция. Но почему сразу заслуженная артистка? У нас есть большое количество других наград. На мой взгляд, заслуженный или народный артист — это награда за работу на длинной дистанции. Например, Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста только в 2023 году, но мы его знаем с конца 1980-х — начала 1990-х как артиста, который обладает феноменальным голосом с широким диапазоном», — подчеркнул Бабичев.

По его мнению, если Куртуковой дадут награду, то в шоу-бизнесе может разгореться новый скандал. Ведь певцы, выступающие перед публикой десятилетиями, не оценят такого шага. Продюсер добавил, что вопрос о будущем Куртуковой также остается открытым. Сможет ли она удержать позиции? Будет ли она столь популярна и через 5–10 лет?

«Отмечу, что такое почетное звание все-таки получают артисты с большой аудиторией, те, кто может собрать полные стадионы. Стоит действительно задуматься, нужно ли нам сразу отмечать молодых артистов, которые только появились и начали ярко сиять? И не стоит ли в таком случае пересмотреть критерии, по которым награждают артистов? Потому что другие достойные исполнители могут обидеться», — резюмировал Бабичев.

Сергей Пенкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто еще из звезд может получить звание заслуженного артиста

Певица Полина Гагарина может получить звание заслуженной артистки России через три — пять лет, заявил Бабичев. По его словам, артистка преуспела во всем: она смогла собрать огромную аудиторию и прославиться, создала и выпустила множество хитов. И за границей о Гагариной точно слышали не раз. В 2015 году певица представила Россию на Евровидении с песней A Million Voices и заняла второе место.

«Сейчас у всех на слуху одна из самых популярных артисток в нашей стране. Она хоть и молодая, но уже более 20 лет на сцене. Это Полина Гагарина. Она много чего успела записать, в ее творческом багаже есть хиты. Может быть, не сейчас, но через какое-то время, года через три, а может, через пять лет, она сможет получить звание заслуженной артистки России», — сказал Бабичев.

