«Благодарна, что не ругается на меня»: Луппиан о Боярском, детях и театре

Жена народного артиста России Михаила Боярского художественный руководитель театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Лариса Луппиан рассказала, что он уже восстановил здоровье после травмы и вернулся на сцену. О начале творческого сезона, семье и отношениях с коллегами — в ее интервью NEWS.ru.

О худруках театров

— С какими чувствами и настроением вы начали новый театральный сезон?

— Новый сезон для нас начался с гастролей в Калининград двух спектаклей — «Ромео и Джульетта» и «Чехов. Хочется жить!». А в Санкт-Петербурге мы открыли сезон нашей постановкой «Бешеные деньги», которая у нас с недавних пор в репертуаре.

В ноябре запланирована премьера спектакля «Старший сын» по известной пьесе советского драматурга Александра Вампилова в режиссуре Галины Зальцман. Это одна из любимых пьес в нашем театре, в третий раз ставим.

Молодой режиссер Федор Пшеничный замахнулся на «Короля Лира» с Сергеем Мигицко в главной роли, также репетируем. Есть у нас и замечательный проект «Связь времен» на Малой сцене.

Действует и зрительский клуб — в антракте и после спектакля приглашаем поделиться впечатлениями. Люди приходят и общаются. А по воскресеньям в рамках клуба совершенно бесплатно читаем рассказы и пьесы, устраиваем творческие встречи с нашими артистами, рассказываем о режиссерах. Такого формата, по-моему, нет ни в одном театре, только у нас.

— Есть ли взаимодействие или общее пространство с художественными руководителями театров из Москвы?

— Мне очень жаль, но такого пространства нет. Но я, например, слежу за тем, что происходит во МХАТе. Вообще, когда меня назначили худруком в театр имени Ленсовета в 2019-м, я себе за эталон взяла Олега Табакова, его стиль управления театром. Он всегда смотрел на театр с точки зрения зрителя: интересно будет зрителю или нет.

Лариса Луппиан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

И я не удивлена, что сейчас Костя Хабенский, который начинал в нашем театре, успешно руководит МХТ имени Чехова в Москве. Я по возможности хожу туда на премьерные спектакли, с Костей общаемся по телефону.

Слежу за тем, что происходит в Московском губернском театре, которым руководит Сергей Безруков. Вообще, в том, что актеры стали руководить театрами, мне кажется, нет ничего плохого. Худрук-артист приглашает разных режиссеров, это дает необходимое разнообразие.

Есть ли актрисы уровня Фрейндлих

— Коммерческий успех театра важен для вас?

— Очень. Мечтаю вернуться к театру 70-х, когда люди буквально ломились на спектакли, не могли достать билеты. У нас тоже появляются такие спектакли. Но все равно мы боремся сейчас еще за зрителя. А раньше зритель боролся за наш театр.

Игорь Петрович Владимиров (главный режиссер и художественный руководитель театра имени Ленсовета с 1960 по 1999 год. — NEWS.ru) и Алиса Бруновна Фрейндлих ярким тандемом сделали выдающиеся спектакли — «Укрощение строптивой», «Левша» и другие.

Сейчас у нашего театра есть успех. Но еще не в той мере, о которой я мечтаю.

— Среди молодых есть актрисы уровня, к примеру, Фрейндлих?

— Для того чтобы стать кумиром, нужно очень много составляющих, помимо природного таланта. Игорь Петрович сделал все для того, чтобы Алиса Бруновна сверкала всеми красками.

Например, обо мне никто так не заботился с творческой точки зрения. Хотя я очень ярко начинала в театре. Но потом Игорю Петровичу стала неинтересна как актриса.

Хотя в конечном счете, как мне кажется, состоялась. Но это случилось скорее не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Не дают ролей, приходит режиссер, который не видит тебя как творческую единицу, все время какие-то препятствия.

Народная артистка РСФСР Алиса Фрейндлих (справа) в роли мамы и актриса Лариса Луппиан (слева) в роли Даниэль в спектакле по пьесе Мишеля Фермо «Двери хлопают», 1976 год Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Прорывалась своими силами. Например, в литературно-драматической редакции на Ленинградском телевидении сделала очень много телевизионных спектаклей.

У нас в театре очень много девчонок и парней — замечательные, талантливые. Чтобы они состоялись, мы даем им роли. Но сколько писали об Алисе Бруновне, такого внимания прессы у них нет. А это тоже нужно артисту.

Сейчас артист может раскрутиться только если за счет кино. Скажем, наша Аня Ковальчук снимается в сериале «Тайны следствия». Конечно, ее все знают, любят. Других наших актеров зрители тоже любят. Но их знают меньше, если не снимаются в успешных кинопроектах.

— Вы как художественный руководитель спокойно отпускаете на съемки артистов? Или ревностно относитесь?

— Не просто спокойно отпускаю, а с большой радостью. Потому что, повторюсь, артиста рождают кино и пресса. Надо еще попасть в удачное кино. Допустим, когда Лиза (дочь Ларисы Луппиан актриса Елизавета Боярская. — NEWS.ru) снялась в «Адмирале», там была очень мощная рекламная кампания. Потом она сыграла у Шахназарова в «Анне Карениной». Тоже большая рекламная кампания. Вот это дает известность артистам.

А мы в театре, конечно же, заинтересованы, чтобы наши артисты становились звездами. Да и хочется, чтобы подняли свое материальное положение. Потому что театр — это все-таки государственное учреждение, с зарплатой госслужащих.

«Никогда не кричала на детей»

— Как вам удавалось распределять силы между семьей и театром, когда дети были маленькими?

— Молодость — такое время, когда нужно успеть все: и карьеру сделать, и детей воспитать, и мужу угодить. Думаю, все женщины через это проходили. Конечно, сложно. Но на то молодость и дана, чтобы все успевать.

— Кто помогал?

— Помогала моя мама, а также любовь — к дому, к мужу, к детям, к театру, к спектаклям, к ролям. Я делаю то, что я люблю, поэтому сил хватало и хватает.

Никогда не кричала на детей, всегда старалась помочь, если что-то у них не ладилось. Неприятности в школе — репетиторов находила. Вела ненавязчивые беседы о нравственности, о культуре, водила в филармонию. В общем, все, что полагается нормальной маме, я делала.

Елизавета Боярская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— По Елизавете сразу было понятно, что артистка растет?

— Нет, не сразу. Я вообще не знала, кем она будет. Очень я беспокоилась за нее. За Сережу тоже беспокоилась, естественно. Лиза в последнем классе школы в журналистику хотела идти. Потом решила все-таки в артистки. Мы ее очень долго отговаривали, потому что нестабильная профессия. Но она настояла на своем.

— Ей было сложно, когда пришла популярность?

— У нас в семье никогда на это не обращали внимания. Ни Миша не обращал, ни Лиза, ни я. Мы любим выходить на сцену. А популярность — не та ценность, о которой надо говорить и думать.

«Очень благодарна, что не ругается на меня»

— Есть съемки в кино у Михаила Сергеевича и Елизаветы?

— Лиза снимается, когда удается совместить театр с кино. Сейчас делает моноспектакль по поэзии Марины Цветаевой.

Михаила Сергеевича достаточно часто приглашают сниматься. Но он готов к съемкам только в Петербурге, выезжать куда-то уже отказывается. У него были проблемы, упал с достаточно большой высоты, вышел из строя на пару месяцев — перелом. Сложно было потом вернуться. Восстановился, репетирует в театре.

— Что помогло ему справиться?

— Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача.

— Как он себя чувствует сейчас?

— Переменчивое настроение. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному. Я очень благодарна, что не ругается на меня. Потому что, конечно, много времени провожу в театре. Он поддерживает, понимает, что мне интересно и что мне это надо, относится благосклонно.

— Ваша старшая внучка Катя пробует себя как певица. Как оцениваете ее творческие работы?

Актеры Лариса Луппиан и Михаил Боярский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актеры Лариса Луппиан и Михаил Боярский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

— Иногда прошу прислать, и она присылает. С удовольствием смотрю, очень нравится, как она поет.

— Чем увлекаются внуки — сыновья Елизаветы и ее супруга-актера Максима Матвеева, — спортом или больше творчеством?

— Они увлекаются, к сожалению, интернетом.

— Часто ли вам удается большой семьей собраться в выходной или за семейным обедом?

— У Лизы дача рядом, летом проводили там очень много времени вместе. Во время учебного года, когда надо внуков из школы забрать или в школу отвезти, а Лиза просит помочь, всегда помогаю.

