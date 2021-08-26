Подозреваемый в убийстве девочки из Тюмени раньше держал дома детский сад

Бывший спецназовец и участковый Виталий Бережной, задержанный по обвинению в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки из Тюмени, ранее вместе с женой открыл дома детский сад для детей ясельного возраста. Об этом сообщил Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, во время своей работы участковым в Нягани Бережной с женой содержал домашний детский сад «Маленький гном», куда принимал детей ясельного возраста. При этом задержанный сам активно набирал детей возрастом от шести месяцев. В 2012 году работу яслей Бережного и жены приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в 2014 на его жену завели административное дело, в том же году ИП ликвидировали.

Ранее Виталий Бережной был задержан по подозрению в убийстве пропавшей восьмилетней девочки. Он сознался в содеянном и дал показания. Стали известны ужасающие подробности преступления: подозреваемый изнасиловал и убил школьницу, а тело спрятал в холодильник. При этом он участвовал в её поисках.

После ареста злоумышленника его сестра начала получать угрозы в свой адрес, а депутат Сергей Миронов призвал лишить Бережного жизни за содеянное.