Сестра признавшегося в убийстве школьницы стала получать угрозы

Сестре задержанного за убийство девочки в Тюмени начали угрожать после того, как брат признался в преступлении. Об этом сообщает Life.

Она рассказала, что нормальная жизнь прекратилась буквально за полчаса.

Мне такую новость сообщают, и в соцсетях ко мне добавляются сотни людей. И пишут на фотографиях, где мой брат, что «вы... и чтоб вы сдохли и горели в аду». Это всё такой ужас, — описала женщина.

Она добавила, что, возможно, придётся менять номер телефона, удалять страницу в соцсети и даже менять фамилию.

Ранее подозреваемый признался в изнасиловании и убийстве восьмилетней Анастасии Муравьёвой. Известно, что он не был судим, занимался изготовлением мебели и раньше служил в спецназе, а затем помощником участкового.

ДНК-экспертиза уже подтвердила его причастность к убийству школьницы. Расследование преступления продолжается. Тело девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завёрнуто в полиэтилен, кусок половика и уложено в коробку из-под бытовой техники.