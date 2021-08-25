Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы участвовал в её поисках

Признавшийся в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени мужчина принимал участие в её поисках. Об этом рассказал один из волонтёров, также искавший ребёнка, сообщает 72.ru.

Он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном тусил в штабе. Одет был в чёрные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло, — рассказал собеседник изданию.

Школьница Анастасия Муравьёва пропала 30 июня, выйдя из дома на прогулку. 19 августа её тело нашли на берегу озера Оброчное. Оно было замотано в кусок половика, упаковано в полиэтилен и уложено в коробку от бытовой техники. Позже выяснилось, что под эту бытовую технику в местном мебельном цехе заказывали кухню. Там же и был найден подозреваемый, который работал на данном предприятии.

Ранее подозреваемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы рассказал, что мог совершить расправу, будучи пьяным. По словам Виталия Б., он якобы не помнит, сколько дней тело ребёнка пролежало в ванной.