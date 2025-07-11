«Меня убьют, боюсь»: в Сочи подростки надругались над пятилетним мальчиком

В Адлере двоих подростков подозревают в надругательстве над пятилетним ребенком. Спустя три недели после происшествия уголовное дело не сдвинулось с мертвой точки. Мальчики и их родители разгуливают на свободе и не извинились перед потерпевшими. Подробности инцидента — в материале NEWS.ru.

Что рассказала мать пострадавшего пятилетнего ребенка

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что она с мужем арендовала часть дома в Адлере в феврале этого года. В другой половине проживала семья хозяина: отец Хачик, его жена и их 12-летний сын. Мальчики дружили, несмотря на разницу в возрасте, и ходили друг к другу в гости. 20 июня подросток с другом пришли в дом к женщине, чтобы погулять с ее сыном.

«Я сказала, что можете погулять, только во дворе, за двор никуда не уходить. Я вышла на улицу, посмотрела, уже никого не было. Посмотрела на дверь, где живет соседский мальчик: возле двери стоят тапочки моего сына и обувь ребят. Темнота, света с утра не было, поэтому я смутилась, что там тихо так у них», — рассказала мать мальчика.

Спустя пять минут из комнаты, где находились дети, послышались крики и плач. Женщина узнала голос сына. Она попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта.

«Они открыли дверь после того, как я уже начала кричать, что я сейчас разобью стекло. Открыли дверь, я увидела ребенка, весь трясется, плачет, испуган, футболочка заблеванная, шортики приспущены. Начала спрашивать, он мне изначально ничего не рассказал. Я отвела его в дом, спросила, что случилось. Он говорит, меня убьют, я боюсь», — отметила женщина.

Позже мальчик рассказал, что подростки якобы надругались над ним. Мать сразу вызвала полицию и скорую помощь, а также сообщила о случившемся мужу и родителям подростков.

Женщину с ребенком забрали в больницу. Врачи взяли анализы и провели экспертизу. Однако семья до сих пор не получила ее результаты, хотя прошло три недели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как продвигается следствие по делу о возможном надругательстве над мальчиком

Разъяренный отец пострадавшего мальчика написал заявление об изнасиловании. Тем не менее следователь его не принял, поскольку дело уже заведено и нет смысла подавать его второй раз, сообщила мать ребенка.

«Проходит время, в течение недели следователь не предпринимал действий, вечно переносил встречи. По факту ничего не происходило, не продвигалось. У нас складывается впечатление, что дело пытаются замять и не расследовать», — сказала женщина.

Она отметила, что через 10 дней написала жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. Впоследствии ей позвонили и вызвали к следователю: это уже был другой человек.

Как живут подростки, подозреваемые в надругательстве над мальчиком

По словам активистов из «Русской общины», подозреваемые и их родители остаются на свободе, а также ведут обычный образ жизни. Они не принесли извинения потерпевшей семье. Кроме того, сразу после случившегося Хачик поехал праздновать свадьбу, отметили в организации.

Ранее СМИ писали, что подозреваемым 9 и 11 лет. Их вызывали вместе с родителями в отделение Следственного комитета. NEWS.ru направил запрос в пресс-службу СКР по Краснодарскому краю.

Почему подозреваемые в надругательстве над мальчиком могут избежать наказания

Подозреваемые в насилии в отношении мальчика не понесут уголовной ответственности, так как им еще нет 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, родители также останутся безнаказанными.

«Уголовная ответственность по делам об изнасиловании наступает с 14 лет, поэтому им ничего не будет. Родителям тем более, потому что они в данном случае не являются соучастниками преступления», — сказал Багатурия.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Согласно закону, если пострадавшим является лицо мужского пола, то деяние квалифицируется как насильственные действия сексуального характера, подчеркнул адвокат.

При этом Багатурия не исключил, что у следствия возникнут вопросы к родителям несовершеннолетних по поводу воспитания детей. По его словам, в случае доказательства вины подростков могут поставить на учет или определить в специальную исправительную школу в рамках административной процедуры. Кроме того, если подозреваемые являются мигрантами, общественность может добиться их выдворения на родину, добавил Багатурия.

«На волне общественного резонанса могут подвергнуть ревизии законность нахождения этих людей в России и найти причину, чтобы отправить их на родину», — резюмировал он.

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