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01 августа 2025 в 12:55

Педофил признался в изнасиловании девятилетней девочки 25 лет назад

Уроженец Красноярского края признался в растлении девочки 25 лет назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые доказательства вынудили уроженца Шарыпово Красноярского края подтвердить свою причастность к изнасилованию в 2000 году девятилетней на тот момент девочки в подвале ее дома, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Он детально рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В рамках проводимой работы по раскрытию преступлений прошлых лет прокурор поднял и изучил материалы уголовного дела и пришел к выводу о незаконности прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого, — сказано в сообщении ведомства.

В 2000 году по факту изнасилования девочки было возбуждено дело и установлена личность подозреваемого. Однако фигурант скрылся от следствия за пределами России. По информации ведомства, спустя год он узнал, что его ищут, и пошел «на опережение» — мужчина самостоятельно явился к правоохранителям, заявив о своей невиновности. Тогда следствие приостановили из-за «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее в Саратове осудили 37-летнего мужчину за нападение на 16-летнюю девушку. Преступление произошло во дворе на улице Танкистов. Мужчина попытался изнасиловать школьницу, но она смогла отбиться и убежать. Благодаря тому, что пострадавшая быстро обратилась в полицию, преступника задержали. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Красноярский край
изнасилования
прокуратура
дети
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