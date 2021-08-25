Задержанный по делу об убийстве девочки в Тюмени во всём сознался

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени во всем сознался. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на источники.

Около дома, где проводятся следственные действия, возникла толпа из людей, которые хотели вершить самосуд над подозреваемым. Впрочем, задержанный заявил, что к другим исчезновениям детей в регионе он отношения не имеет. В этом ещё придётся разбираться следователям.

Оказалось, что задержанный снимал квартиру в пансионате, куда приходила его жертва ради Wi-Fi. В том же доме сотрудники правоохранительных органов нашли телефон погибшей. Некоторые СМИ сообщили, что задержанный служил в спецназе.

Ранее сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени. Подозреваемому 40 лет, это житель Тюмени. Его установили с помощью видеокамер.

Расчленённое тело Анастасии нашли 19 августа в пакете в Тюмени. Девочка пропала 30 июня. Руки убитой были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

Одна из версий следствия — действующий в Тюменской области маньяк. В связи с этим к делу подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. На его счету поимка ангарского маньяка Михаила Попкова и тулунского маньяка Павла Шувалова.