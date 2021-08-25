Стали известны показания подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

Подозреваемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы рассказал, что мог совершить расправу, будучи пьяным. По словам Виталия Б., он якобы не помнит, сколько дней тело ребёнка пролежало в ванной, сообщает Life.
По словам задержанного, он был настолько пьян, что даже
Мужчина уже признался в изнасиловании и убийстве школьницы. С девочкой, которую больше месяца искали всем городом, он расправился в первый же день. Известно, что подозреваемый не был судим, он занимался изготовлением мебели и ранее служил в правоохранительных органах.
ДНК-экспертиза уже подтвердила его причастность к убийству школьницы. Расследование преступления продолжается.
Ранее МВД опубликовало видео допроса, на котором подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени даёт признательные показания. Школьница ушла из дома на улице Судостроительной 30 июня гулять и больше не вернулась.