Задержан предполагаемый убийца восьмилетней девочки в Тюмени

Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемому 40 лет, это житель Тюмени. Его установили с помощью видеокамер.

Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам, — сказал источник.

Расчленённое тело Анастасии нашли 19 августа в пакете в Тюмени. Девочка пропала 30 июня. Руки убитой были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

Одна из версий следствия — действующий в Тюменской области маньяк. В связи с этим к делу подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. На его счету поимка ангарского маньяка Михаила Попкова и тулунского маньяка Павла Шувалова.

Также стало известно, что в Тюменской области за 24 года пропали ещё восемь детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании фактов по этим случаям.

Дядя Анастасии погиб 22 августа у стихийного мемориала в честь девочки.