Миронов призвал казнить убийцу школьницы из Тюмени

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости смертной казни для двух видов преступников. В пример он привёл виновного в убийстве школьницы в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Миронова.

Я против смертной казни за двумя исключениями — террористам и убийцам детей не должно быть пощады. Я многократно высказывал свою позицию и продолжаю на ней настаивать. С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца восьмилетней Насти из Тюмени должен быть казнён, — сказал Миронов.

Он утверждает, что смертную казнь никто не отменял: она предусмотрена и Конституцией, и Уголовным кодексом, а президентский указ о моратории 1996 года Дума не утвердила.

А по новой Конституции требования международных договоров, противоречащие внутренним, на территории России больше не действуют. И запрет на смертную казнь — отсутствие политической воли, считает Миронов.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение в 1996 году, а в 1997-м Россия подписала протокол № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь. После этого применение высшей меры в стране стало запрещено.

Также за смертную казнь выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.