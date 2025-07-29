В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад Депутат Миронов заявил, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад

Мораторий на смертную казнь был навязан России Западом, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его мнению, высшую меру наказания необходимо вернуть.

Все начиналось с указа Бориса Ельцина от 16 мая 1996 года, который назвался «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Сторонники моратория на смертную казнь уверяют, что эта идея никак не связана с обязательствами перед враждебными нам организациями, из которых Россия давно вышла. Наглая беспардонная ложь! Мораторий был продиктован и навязан нашей стране Западом с одной целью — подрыва национальной безопасности, — сказал Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал вернуть смертную казнь на время проведения специальной военной операции на Украине. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что история циклична, события повторяются. По его мнению гуманно наложенный в стране мораторий с 16 апреля 1997 года на смертную казнь требует пересмотра во время проведения СВО с учетом угроз и рисков.