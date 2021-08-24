«Я не злой, но строгий»: Зюганов выступил за смертную казнь

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что российские власти преждевременно отказались от практики смертной казни. По его словам, общество ещё не созрело для моратория на высшую меру, пишет ТАСС.

Я человек не злой, но строгий, я считаю, что мы не подготовились к отмене смертной казни. Общество должно созреть для этого, обстановка должна созреть, правосознание должно быть другое, правоохранительная система должна работать более качественно, — заявил он.

Однако политик предостерёг от ошибочных приговоров, незаконно лишающих жизни людей. Кроме того, он очень жёстко относится к проводящим «человеконенавистническую политику» людям.

Если ты расстрелял людей в здравом уме, ты должен ответить своей жизнью. Если ты разлагаешь и уничтожаешь детей, ты обязан быть готов ответить, так как преступил все заповеди мыслимые и немыслимые, — добавил он.

В связи с этим он выступал против отмены смертной казни, а сейчас считает, что её нужно вернуть для некоторых преступников. При этом важно скрупулезно разбирать каждый случай, позволять обжаловать каждый приговор и «не спешить с исполнением», чтобы не появилось возможности совершить ошибку.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение в 1996 году, а в 1997-м Россия подписала протокол № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь. После этого применение высшей меры в стране стало запрещено.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал восстановить смертную казнь за коррупцию в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он напомнил, что к смертной казни за коррупцию в ОПК он призывал ещё в свою бытность депутатом Госдумы.