«Хватает на хлеб и молоко»: ослепший тренер Гагарина рассказал о пенсии

86-летний полковник ВВС в отставке Валентин Петров, готовивший Юрия Гагарина к историческому полёту в космос в 1961 году, рассказал о проблемах ветеранов космонавтики. Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов признался в беседе с NEWS.ru, что несколько лет назад полностью потерял зрение, и посетовал на маленькую пенсию. По словам друга Гагарина, выделяемого государством содержания ему «хватает на хлеб и молоко».

Мне 86 лет, несколько лет назад потерял зрение. Из квартиры не выхожу. Живой лишь потому, что друзья — как раз из космической отрасли — поддерживают, звонят, приходят. Космос — это настоящее братство, вот они своих не бросают. А так я живу на ощупь. Пенсии хватает, условно говоря, на хлеб и на молоко. Нам обещают, что прибавят. Но не подумайте, будто жалуюсь, — поделился тренер Юрия Гагарина.

Петров объяснил, что после развала Советского Союза, сильно ударившего по состоянию российской космонавтики, далеко не все сотрудники космической отрасли смогли адаптироваться к новой жизни и найти себя. Надежды на возрождение отечественной космонавтики ветеран связывает, главным образом, с президентом России Владимиром Путиным.

Когда в 1990-е развалился СССР, а вместе с ним космическая отрасль, не все смогли приспособиться. Но верю в страну, честно вам говорю. И очень верю в нашего президента Владимира Путина. Может, потому, что мы с ним земляки, — отметил Валентин Петров.

Ранее тренер Юрия Гагарина назвал четыре месяца, в течение которых актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко готовили к полёту, недостаточным сроком. По словам Петрова, «Гагарин бы никогда не позволил» так быстро отправить на орбиту непрофессиональных космонавтов. Он также оценил риск для жизни киногруппы при полёте на МКС и рассказал, какие проблемы со здоровьем возникнут у Пересильд и Шипенко в условиях невесомости.