Перегрузки и волнение: что ждёт Пересильд на пути к МКС

Отправляющимся 5 октября на МКС режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд предстоит пережить немало трудных минут, которые будут включать в себя массу волнения, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии. О трудном пути в космос в интервью РИА Новости рассказал инструктор, космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

По словам Котова, внутри корабля, который отправится с Байконура к МКС, всегда темно, светит только одна лампочка. Начинающим космонавтам помогут пристегнуться, после чего начнут закрывать крышку входных люков.

Тем, кто боится замкнутых пространств, в этот момент не позавидуешь. Командиру до старта будет чем заняться, он летит один, без бортинженера. А вот участникам заняться будет нечем. Иллюминаторы закрыты, тусклый свет. Да, включат музыку, будет момент, когда можно будет подремать, пообщаться с членами экипажа, но внутреннее ощущение того, что время идёт, что всё готовится к пуску, будет нарастать, — рассказал космонавт.

Перед стартом актёры будут слышать гул ракеты, щелчки аппарату и металлические звуки срабатывания агрегатов, а если погода будет ветреной, также возникнет небольшое покачивание. Котов отмечает, что в это время волнение будет нарастать, придёт осознание того, что назад дороги нет и «из корабля в гримёрку не выйти».

Отделение четырёх блоков первой ступени во время полёта ощущается находящимся внутри корабля как удары по корпусу ракеты. При отходе второй ступени экипаж ожидает сильная перегрузка до 3g, после чего она станет минимальной. Космонавт сравнил этот момент с воздушной ямой при полёте на самолёте, «только намного жёстче».

При этом работа двигателей третьей ступни, по словам Олега Котова, воспринимается как самая спокойная: вибрация почти отсутствует, перегрузка растёт медленно. Но затем произойдёт самый сильный удар, похожий на то, как будто ракета отталкивает корабль.

Я новичков всегда предупреждал, что в такие моменты происходит удар, словно попал в дорожную аварию. А потом спокойствие. И тут ты понимаешь — всё, прилетели. Космос, — рассказал космонавт.

Шипенко и Пересильд отправляются на МКС для съёмок фильма «Вызов». Он станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.