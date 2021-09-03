Хасбулатов высмеял слова экс-помощника Горбачёва о причине развала СССР

Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов высмеял заявление помощника Михаила Горбачёва по экономике Олега Ожерельева, который назвал продовольственную проблему основной причиной распада СССР. По его словам, Горбачёв не только не добился успехов в решении проблемы продовольствия, но и усугубил её. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее бывший помощник президента СССР Михаила Горбачёва по экономике Олег Ожерельев заявил, что главной причиной развала СССР стала продовольственная проблема. По его мнению, если бы эту проблему решили, распада Союза могло бы не быть. Он добавил, что у власти было понимание необходимости глубинных реформ, они, хотя и со скрежетом, но осуществлялись, а страна преобразовывалась, но всё решил дефицит.