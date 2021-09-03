Хасбулатов высмеял слова экс-помощника Горбачёва о причине развала СССР

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Мошенники придумали новую схему похищения средств со счетов россиян. Нужную им для этого информацию они получают у своих жертв под предлогом возврата денег за якобы некачественные биологически активные добавки (БАД). Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

Мошенники звонят гражданам, представляясь следователями, работниками прокуратуры, суда или судебными приставами. Они сообщают об аресте людей, продававших некачественные БАДы, а также о якобы проводимой процедуре возмещения ущерба покупателям добавок. Для...