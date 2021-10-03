Работавший с Шипенко оператор рассказал о хитростях работы с камерой на МКС

Режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд «будет нелегко» снимать картину «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), так как команде проекта не удастся привезти на борт «достаточно света», рассказал NEWS.ru оператор Юрий Никогосов, работавший с Шипенко над лентой «Холоп». Он отметил, что на МКС придётся пойти на некоторые хитрости, чтобы закрепить камеру в состоянии невесомости.

Мне кажется, камера в невесомости дрожать не будет. Я думаю, ребята что-нибудь придумают — магнитики, присосочки. Очень амбициозно. Думаю, Климу [Шипенко] будет нелегко. Это интересно и непросто. С трудом себе представляю устройство МКС, но полагаю, что места там не очень много и вряд ли они привезут с собой много света. Ещё и невесомость, но ребята долго готовились, думаю, что у них всё получится. Понятно, что комфортней работать в огромном павильоне на Земле, — подчеркнул Никогосов.

Собеседник добавил, что ему приходилось снимать и в более тесных помещениях — в туалетах и ваннах «хрущёвок».

Шипенко и Пересильд отправляются на МКС для съёмок фильма «Вызов». Он станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Отправляющимся 5 октября на МКС режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд предстоит пережить немало трудных минут, которые будут включать в себя массу волнения, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии. О трудном пути в космос рассказал инструктор, космонавт-испытатель первого класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.