Друг Гагарина оценил решение Роскосмоса убрать СССР с фотографии космонавта

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Полковник ВВС в отставке и друг Юрия Гагарина Валентин Петров прокомментировал решение Роскосмоса убрать с рекламных плакатов с космонавтом надпись «СССР». Он считает, что это ошибочное решение.

Он предположил, что такое решение было принято для людей, которые не ценят достижения СССР.

Не нужно было этого делать (затирать буквы. — NEWS.ru). Это же история, нужно сохранять что было и гордится тем наша страна сделала за все эти годы. Может они сделали это в угоду кому то, кто не очень ценит достижения Советского Союза. Эти люди не правы, мягко говоря, — сказал он NEWS.ru.

По его словам, указание страны на шлеме было нужно, потому что сам скафандр не имел опознавательных знаков.

Это было сделано для того, чтобы когда он приземлится и увидит людей, которые не знают его, они поняли, что это советский человек. Это на тот случай, если он непонятно где приземлится. И это перед самым стартом было, в самый последний момент написали на шлеме, — добавил Петров.

Накануне, как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос. Раздел появился в преддверии годовщины первого полёта человека в космос.

На странице можно скачать информационные материалы, в том числе плакаты с фотографией Гагарина. На снимке стёрта надпись «СССР», которая была на шлеме космонавта.