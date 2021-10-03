«Гагарин бы не позволил»: ветеран космоса о полёте Пересильд на МКС

Полковник ВВС в отставке, близкий друг Юрия Гагарина Валентин Петров резко высказался о полёте актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко в космос для производства первого в мире художественного фильма («Вызов»), снятого на борту МКС. Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов назвал это «авантюрой» и заявил NEWS.ru, что «Гагарин никогда бы не позволил» отправить непрофессиональных космонавтов на орбиту после четырёх месяцев подготовки. По мнению Петрова, это слишком малый срок, к полёту на МКС Пересильд и Шипенко «надо было готовиться дольше».

Обычно человек приходит в отряд (космонавтов. — NEWS.ru), затем два года готовится — чтобы только получить звание космонавта. Далее он попадает в группу подготовки к полёту. Средний срок подготовки — 8 лет. Это если считать с момента прихода в отряд и до непосредственно полета в космос. Ребят из кино, при всём уважении, готовили всего четыре месяца, — объяснил Валентин Петров.

Друг Юрия Гагарина, долгое время проработавший в Центре подготовки космонавтов, ответил на вопрос NEWS.ru о том, одобрил бы первый космонавт планеты отправку киногруппы на орбиту после четырёх месяцев тренировок.

Думаю, Юра сказал бы то же самое, что и я. И не полетели бы так быстро в космос ребята из кино. Он бы не позволил. Дольше надо готовиться, четыре месяца — это мало, — заключил ветеран космонавтики.

Ранее Валентин Петров оценил риск для жизней Юлии Пересильд и Клима Шипенко при полёте в космос и рассказал, какие проблемы со здоровьем ждут их на борту МКС.