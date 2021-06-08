Памятник Юрию Гагарину открыли в столице Испании

https://static.news.ru/photo/77d5ac0c-c85d-11eb-9618-96000091f725_660.jpg Фото: A. paRez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мадриде открыли памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину. В открытии монумента приняли участие градоначальник Хосе Луис Мартинес-Алмейда и посол России Юрий Корчагин. Об этом пишет РИА Новости.

Бюст Гагарина установили в городском парке Энрике Тьерно Гальвана. Там же располагается мадридский планетарий.

Как сказал мэр столицы, советский космонавт воплотил мечту миллионов людей. Его возглас «Поехали» услышал весь мир.

Этот возглас, направленный на то, чтобы сделать мечту реальностью, которую разделяли все народы мира. К сожалению, он умер рано, но память о нём навсегда останется в памяти всего человечества, — добавил Мартинес-Алмейда.

Посол РФ, в свою очередь, сказал, что официальная Москва не монополизирует героический поступок, совершённый Гагариным.

Подвиг космонавта принадлежит всему человечеству, — подытожил Корчагин.

Ранее российское посольство в США упрекнуло Госдепартамент в короткой памяти после того, как ведомство опубликовало на русском языке поздравление с 60-летием первого полёта в космос, но «забыло» упомянуть, кто именно был первым человеком в космосе. Во всём мире 12 апреля отпраздновали Международный день полёта человека в космос.

Дипломаты посоветовали своим американским коллегам сходить в вашингтонский Национальный музей воздухоплавания и аэронавтики. Там стоит бюст Гагарина, а также есть поздравительное письмо, которое Джон Кеннеди отправил Никите Хрущёву в связи с успешным полётом российского космонавта.