Пересильд и Шипенко посетовали на проблемы при подготовке к полёту в космос

Актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали, что стало для них самым сложным при подготовке к полёту в космос, где пройдут съёмки художественного фильма «Вызов». На проблемы, с которыми им пришлось столкнуться в преддверии старта, запланированного с космодрома Байконур 5 октября, они посетовали на пресс-конференции, состоявшейся в Центре подготовки космонавтов.

Трудно было войти в режим — военный, суровый. Нам все время говорили: «Не шутите». Но мы все равно шутили, — призналась Юлия Пересильд.

Режиссёр Клим Шипенко пожаловался на неудобные кресла, которые, по его словам, пока не приспособлены для людей высокого роста.

Для меня самое сложное — сидеть в корабле, так как кресла пока не приспособлены для людей моего роста. Но мне пообещали, что кресла доработают. Так как космические туристы будут в том числе высокие, — рассказал Шипенко.

Ранее Шипенко и Пересильд ответили на вопрос NEWS.ru о том, что будут есть и где спать во время полёта, который продлится 12 суток. Съёмки фильма «Вызов» — часть большого просветительского проекта госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Его задача — популяризировать российскую космическую отрасль и использовать опыт Шипенко и Пересильд при подготовке будущих космических туристов.