Актёры фильма «Вызов» провели первые тренировки на тренажёре «Союз МС»

Актёры, занятые в проекте «Вызов», прошли комплексную тренировку на тренажёре транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», сообщает Первый канал.

Участники экипажа Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд в скафандрах «Сокол» отработали штатную программу полёта по короткой двухвитковой орбите, проверили герметичность отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, а также манёвры по стыковке с МКС.

Новые снимки тренировки опубликовал фотограф Саша Гусов.

Всего у основного и дублирующего экипажей МКС-66 запланировано шесть тренировок на тренажёре ТПК «Союз МС». Также актёры провели первую игровую репетицию съёмок фильма «Вызов». До этого они на технических репетициях отработали правила размещения на корабле, форс-мажоры и коммуникации с Землёй.

Как сообщалось, в октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма «Вызов» — это будет первая картина, снятая в космосе. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.