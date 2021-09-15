Актрисе Юлии Пересильд разрешат «порулить» настоящим космическим кораблём

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Режиссёр Клим Шипенко в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему полёту с актрисой Юлией Пересильд в космос для съёмок фильма «Вызов», ответил на вопрос NEWS.ru о том, чем они будут питаться и где ночевать на борту Международной космической станции (МКС). Старт запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Третьим участником экипажа станет командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» — космонавт Антон Шкаплеров.

Режиссёр Клим Шипенко в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему полёту с актрисой Юлией Пересильд в космос для съёмок фильма «Вызов», ответил на вопрос NEWS.ru о том, чем они будут питаться и...