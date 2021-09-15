Актрисе Юлии Пересильд разрешат «порулить» настоящим космическим кораблём

Командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров заявил, что разрешит режиссёру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд «порулить» кораблём, на котором они 5 октября отправятся в космос для съёмок фильма «Вызов». Об этом сообщил журналист NEWS.ru, принимавший участие в пресс-конференции, которая прошла в Центре подготовки космонавтов.
Юля и Клим прошли серьёзную подготовку, они смогут даже помогать в управлении кораблём. А мне предстоит в том числе сниматься как актёру. Не первого плана, но тем не менее. Это вдвойне для меня интересно — узнать, как снимается кино, да ещё в таких условиях как космос, — рассказал Антон Шкаплеров.
Космонавт выразил надежду, что просветительский проект, в рамках которого будет снят фильм «Вызов», позволит «максимально популяризировать космическую отрасль».
Я надеюсь, много детей и подростков захотят полететь в космос, заразятся этой мечтой. Это наша цель, — признался Шкаплеров.
Ранее Клим Шипенко и Юлия Пересильд ответили на вопрос NEWS.ru о том, что они будут есть и где спать в течение 12 дней, которые проведут на Международной космической станции.