Космонавты правили сценарий фильма «Вызов», который снимут на МКС

https://static.news.ru/photo/ddcb8608-ba43-11eb-9cd9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото из архива Антона Шкаплерова/roscosmos.ru

Космонавты, которые поучаствуют в съёмках фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС), правили сценарий. На чтение ушло около трёх часов — задачей профессионалов было найти ляпы, передаёт ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова.

Космонавтам, которые будут участвовать в картине, было доверено прочитать этот сценарий. Очень легко, интересно даже как профессионалу. За три часа он был прочитан, не останавливаясь. Единственное, попросили нас как профессионалов его прочитать и найти ляпы, — рассказал он.

По словам Шкаплерова, в сценарии были некоторые технические помарки, однако ребята всё это поняли. Он также отметил, что профессионалам написанный план фильма понравился. Работа над сценарием на данный момент продолжается.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа художественного фильма «Вызов» 24 мая отправится в Звёздный Городок для подготовки к полёту на МКС. К предполётным тренировкам в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина приступят актёры Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублёры Алексей Дудин и Алёна Мордовина.