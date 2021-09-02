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«Бояться бессмысленно»: Пересильд рассказала о настрое перед полётом на МКС

11:28, 03 сентября 2021
«Бояться бессмысленно»: Пересильд рассказала о настрое перед полётом на МКС Юлия Пересильд Фото: Саша Гусов
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Победившая в кастинге на главную роль в фильме «Вызов» актриса Юлия Пересильд рассказала о своём настроении накануне полёта на МКС. Как отметила артистка, вся эта затея её эмоционально будоражит, сообщает Первый канал.

По словам Пересильд, она не хочет «выпендриваться» и называть себя будущим космонавтом, скорее она профессиональный космический турист.

Даже если полечу, в лучшем случае это можно будет назвать профессиональным туризмом. Всё-таки это не космонавт. Это человек, которому повезло полететь в космос. Эта затея меня эмоционально будоражит. Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино, сказала актриса.

Она также добавила, что бояться бессмысленно, поскольку сейчас сложно прогнозировать, как её организм отреагирует на то или иное испытание во время полёта. По её словам, в театре её иногда посильнее крутят, чем на тренировках, в том числе и вверх ногами тоже.

Ранее сообщалось, что 5 сентября на Первом канале стартует новое реалити, в котором покажут все этапы подготовки к съёмкам «Вызова» — от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на Международной космической станции (МКС). Старт на орбиту назначен на 5 октября. Состав экипажей, основного и дублирующего, уже утвержден, а медкомиссия допустила их к полёту.

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