«Бояться бессмысленно»: Пересильд рассказала о настрое перед полётом на МКС

Победившая в кастинге на главную роль в фильме «Вызов» актриса Юлия Пересильд рассказала о своём настроении накануне полёта на МКС. Как отметила артистка, вся эта затея её эмоционально будоражит, сообщает Первый канал.

По словам Пересильд, она не хочет «выпендриваться» и называть себя будущим космонавтом, скорее она профессиональный космический турист.

Даже если полечу, в лучшем случае это можно будет назвать профессиональным туризмом. Всё-таки это не космонавт. Это человек, которому повезло полететь в космос. Эта затея меня эмоционально будоражит. Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино, — сказала актриса.

Она также добавила, что бояться бессмысленно, поскольку сейчас сложно прогнозировать, как её организм отреагирует на то или иное испытание во время полёта. По её словам, в театре её иногда посильнее крутят, чем на тренировках, в том числе и вверх ногами тоже.

Ранее сообщалось, что 5 сентября на Первом канале стартует новое реалити, в котором покажут все этапы подготовки к съёмкам «Вызова» — от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на Международной космической станции (МКС). Старт на орбиту назначен на 5 октября. Состав экипажей, основного и дублирующего, уже утвержден, а медкомиссия допустила их к полёту.