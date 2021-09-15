Шипенко и Пересильд рассказали о питании и ночёвках на борту МКС

Режиссёр Клим Шипенко в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему полёту с актрисой Юлией Пересильд в космос для съёмок фильма «Вызов», ответил на вопрос NEWS.ru о том, чем они будут питаться и где ночевать на борту Международной космической станции (МКС). Старт запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Третьим участником экипажа станет командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» — космонавт Антон Шкаплеров.

Меню разнообразное. Мы уже попробовали. Меню подбирается, исходя из предпочтений на Земле: это блюда, к которым человек привык. Это и суп-харчо, и борщи (русская и грузинская кухни преимущественно). В основном в консервах. Банки открываются тем же способом, как на Земле, — рассказал Клим Шипенко.

По словам режиссёра, вместе с Юлией Пересильд они постараются сделать так, «чтобы еда не разлеталась по всему кораблю».

Если вдруг будет разлетаться, мы взяли с собой салфетки. Ложки обычные, просто надо научиться ими пользоваться в условиях невесомости, — добавил Шипенко.

Он пояснил, что спать они будут в спальных мешках, каждый в своей каюте.

«Вызов» — первый художественный фильм, который будет сниматься в космосе на Международной космической станции. Он станет частью большого просветительского проекта, который делается совместными усилиями госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.