Юлия Пересильд рассказала, как готовится к полёту в космос

Актриса Юлия Пересильд рассказала о тяжёлой подготовке к полёту в космос для съёмок фильма «Вызов». В своём Instagram-аккаунте она жалуется на постоянные тренировки.

Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по четыре — шесть часов без перерыва… разбор полётов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию… анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять, — пишет Юлия.

Она отметила, что каждый день перед ней встают новые задачи. По словам Пeресильд, слово «тяжело» не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и лёгкое. Актриса заключила, что впереди её ждёт много учёбы.

Ранее сообщалось, что участники экипажа Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Пересильд в скафандрах «Сокол» отработали штатную программу полёта по короткой двухвитковой орбите, проверили герметичность отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, а также манёвры по стыковке с МКС.

В октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» актриса Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма «Вызов» — это будет первая картина, снятая в космосе. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.