Юлию Пересильд и Клима Шипенко отправят на МКС для съёмок ленты «Вызов»

https://static.news.ru/photo/27e5ca00-b3e6-11eb-838a-96000091f725_660.jpg Юлия Пересильд Фото: juliaperesild/instagram.com

Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма «Вызов», передаёт Роскосмос на своей странице в Twitter. Они вошли в основной экипаж, дублёрами станут Алёна Мордовина и Алексей Дудин. Старт запланирован на 5 октября 2021 года.

По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алёну Мордовину и Алексея Дудина, — говорится в сообщении госкорпорации.

В ноябре 2020-го Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в картине со съёмками на орбите под рабочим названием «Вызов». В марте 2021-го отобрали 20 финалисток, одну из них отправят на МКС в октябре. Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.

Возвращение съёмочной группы должно состояться спустя 12 дней — на «Союзе МС-18». Из-за этого россиянин Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прибывшие на МКС в апреле 2021-го на «Союзе МС-18», не вернутся на Землю осенью. Им придётся остаться на орбите до 28 марта 2022-го года, в результате чего их экспедиция продлится почти год.

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