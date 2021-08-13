Режиссёр Шипенко восхитился Вдовиченковым и сравнил его с Высоцким

Российский режиссёр Клим Шипенко поздравил актёра Владимира Вдовиченкова с 50-летием и сравнил его с советским поэтом и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Шипенко отметил, что артист является «одним из крутейших мужчин в нашем кино», передаёт ТАСС.

До того как ещё начал работать с Володей, я был большим его поклонником, ещё с фильма «Бумер». Я считаю его одним из крутейших мужчин в нашем кино, помимо того, что актёр он крутой, он ещё и крутой мужик. Это очень большая редкость. И классно, что Володя с возрастом становится характернее, интереснее, — подчеркнул Шипенко.

Одним из первых проектов Вдовиченкова стала картина «Президент и его внучка» (1999) Тиграна Кеосаяна, а прославила его роль Валерия Филатова (Фила) в сериале «Бригада» (2002) Алексея Сидорова. Он также снимался в лентах «Бумер» (2003) Петра Суслова, «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017) Андрея Звягинцева и других. С 2003 года Вдовиченков — артист Театра имени Вахтангова.

В июне Вдовиченков в беседе с NEWS.ru оценил покупку американским стриминг-сервисом Netflix двух частей фильма «Бумер», в которых он исполнил одну из главных ролей. Заслуженный артист РФ считает, что на Западе слегка припозднились — лет так на 20. Актёр считает, что Netflix уже «опоздал на этот поезд». Более того, по мнению артиста, американцы не станут смотреть этот фильм, так как не любят тратить время на кино без озвучки.

Ранее стало известно, что Netflix добавит в библиотеку две части российского «Бумера» Петра Буслова. Обе части выйдут на стриминге 20 июня. Название фильмов перевели как Bimmer. Это аналог названия марки, который используют за рубежом. Известно, что его придумали в Великобритании, где мотоциклы BMW местного производства называли Beezer, а немецкого — Bimmer.