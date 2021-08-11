«Идея моя»: Юрий Кара потребовал указать его имя в титрах фильма «Вызов»

Кинорежиссёр Юрий Кара потребовал указать его имя в титрах фильма «Вызов», который планируют снимать на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что идея о съёмках картины в космосе принадлежит ему, однако Первый канал в начале 2000-х отказался финансировать его проект.

Первый канал во главе с Доренко кричал: «Кара — сын президента, что ли? Зачем это оплачивать?» И тогда Первый канал практически зарубил проект, а сейчас они подхватили идею и сами делают. Ну, так устраняют конкурентов. Идея съёмок в космосе ведь не их, а моя была. Идея была основана на замечательном романе Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Позаимствовали идею — это мягко сказано, — заявил Кара.

Режиссёр отметил, что у фильма по роману Айтматова уже было частичное финансирование, однако проект всё равно не получил господдержки. На тот момент актёр Владимир Стеклов, кандидатуру которого одобрили на главную роль в картине, уже завершил подготовку к полёту на МКС.

Кара похвалил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за то, что тот содействует съёмкам фильма «Вызов» на орбите, однако обратился к авторам ленты с просьбой.

Молодцы, реализовали мою идею. Но хоть бы где-то в титрах упомянули по-честному, — заключил Кара.

В октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма «Вызов» — это будет первая картина, снятая в космосе. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Ранее фотограф Саша Гусов опубликовал новые снимки из Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, где Пересильд и Шипенко готовятся к полёту в космос.