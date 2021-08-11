Появились новые фото подготовки команды «Вызова» к съёмкам на МКС

В среду, 11 августа, появились новые снимки фотографа Саши Гусова из Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где команда фильма «Вызов» готовится к съёмкам на орбите Международной космической станции (МКС). На фото запечатлены гипоксическая тренировка и примерка скафандра, передаёт пресс-служба Первого канала.

Фотограф каждую неделю фотографирует космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко, а также членов дублирующего экипажа. Гусов будет выполнять эту работу плоть до начала съёмок фильма в октябре этого года.

В свою очередь 5 октября уже должен состояться запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», который повезёт съёмочную группу на МКС. Фильм «Вызов» является совместным проектом госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Ранее сообщалось, что на Первом канале покажут все этапы подготовки к съёмкам фильма на МКС. Съёмки реалити стартовали в марте, и сейчас шоу готово к выходу на экраны. Зрители увидят все этапы подготовки к полёту.