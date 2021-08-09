На Первом канале покажут все этапы подготовки к съёмкам фильма на МКС

На Первом канале с сентября каждое воскресенье будет идти новое реалити, в котором покажут все этапы подготовки к съёмкам «Вызова» — первого фильма в истории, который снимут на орбите Международной космической станции (МКС). В документальном шоу примут участие специалисты Роскосмоса и вся съёмочная команда.

Съёмки реалити стартовали в марте, и сейчас шоу готово к выходу на экраны. Зрители увидят все этапы подготовки к полёту — от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

В проекте расскажут о системе подготовки космонавтов Роскосмоса, выполняющих сложнейшие операции на орбите МКС, а также о новых космических технологиях России, которые обеспечивают выход в космическое пространство.

Фильм «Вызов» является частью совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации Роскосмос.

5 октября уже должен состояться запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», который повезёт съёмочную группу на МКС. На сегодняшний день подтверждено, что Шипенко и Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции.

Ранее сообщалось, что к съёмочной команде фильма «Вызов» присоединился фотограф Саша Гусов.