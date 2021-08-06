Пересильд показала новые кадры подготовки к полёту на МКС

К съёмочной команде фильма «Вызов» режиссёра Клима Шипенко присоединился фотограф Саша Гусов, который сделал ещё снимков в Звёздном городке. Актриса Юлия Пересильд и Шипенко показали новые кадры подготовки к полёту на МКС, где 5 октября стартуют съёмки киноленты.

Гусов работал ранее с Андреем Кончаловским, Джудом Лоу и многими другими артистами. Вот потихонечку-понемножечку можно делиться с вами кадрами с нашей подготовки [к полёту]. И как же я радуюсь, что к нашей команде присоединился любимый невероятный художник, фотограф Саша Гусов, и уже есть много материала, подсмотренного из нашей «новой» жизни, — написала Пересильд.

Актриса отметила, что фото сделано в момент инструктажа к полётам на невесомость.

Шипенко также показал работы Гусова, однако он, в отличие от Пересильд, опубликовал сразу 10 кадров.

К нам на подготовку «Вызова» приехал легендарный фотограф @sashagusov !!! Мы все этому дико рады!!! Он будет своим взглядом отражать наш процесс! Я большой поклонник его таланта и счастлив быть в объективе его камеры, — поделился режиссёр.

На первом кадре, как отметил он, изображён экипаж, а дальше непостановочные кадры, «будто из фильма».

Известно, что Гусов проведёт в Москве весь подготовительный период, вплоть до начала съёмок в октябре этого года. Он будет публиковать основные кадры подготовки к запуску.

В свою очередь, 5 октября уже должен состояться запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», который повезёт съемочную группу на МКС. На сегодняшний день подтверждено, что режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции.

Ранее сообщалось, что из-за съёмок кино на МКС в космос не полетит готовившийся к полёту всю жизнь космонавт Андрей Бабкин.