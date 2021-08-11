«В космос в трусах не выйдут»: Рогозин пообещал космонавтам скафандры

У российских космонавтов не возникнет проблем со скафандрами для выхода в открытый космос. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Таким образом он ответил на сообщения СМИ, что российским космонавтам нужны новые скафандры, но контракт на их изготовление не заключён.

«Звезда» (НПП «Звезда») не входит в периметр Роскосмоса, но как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут, — пообещал Рогозин.

Ранее сообщалось, что российские космонавты в составе экипажа МКС могут лишиться выхода в открытый космос, поскольку у их скафандров скоро закончится гарантийный срок.

Российские космонавты используют с 2017 года скафандры «Орлан-МКС». Они рассчитаны на 20 выходов в открытый космос. Сверх этого лимита возможно ещё до трёх выходов, но, по словам гендиректора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова, всегда требуется смелость при принятии таких решений.