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Рогозин призвал к восстановлению смертной казни за коррупцию в «оборонке»

22:02, 07 августа 2021
Рогозин призвал к восстановлению смертной казни за коррупцию в «оборонке» Фото: roscosmos.ru
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Восстановить смертную казнь за коррупцию в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призвал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Своё заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Рогозин напомнил, что к смертной казни за коррупцию в ОПК он призывал ещё в свою бытность депутатом Госдумы.

Я, когда ещё в Думе работал, говорил, что с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идёт не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически это потворство агрессору, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России всё эффективнее борются с коррупцией.

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